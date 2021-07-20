Песков ответил на расследование о стройке у резиденции Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на расследование о стройке рядом с резиденцией Владимира Путина Ново-Огарёво. Он заявил, что не знает об этом, передаёт ТАСС.

Журналисты спросили представителя Кремля о публикации «МБХ Медиа», где говорится о стройке рядом с резиденцией главы государства в Ново-Огарёво. Они попросили объяснить, что за здания строятся и как они связаны с администрацией президента.

Вы знаете, я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарёво нет никаких строек. Это резиденция главы государства, там нет никаких строек, — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что информация не соответствует действительности, представитель президента ответил отрицательно.

Знаете, если я не ошибаюсь, это же запрещённый сайт у нас в стране. Мы его не читаем. Запрещённое издание, — добавил Песков.

Он отметил, что может утверждать только об отсутствии строек на территории резиденции Путина.

Сайт «МБХ Медиа» был заблокирован в России в 2018 году по требованию Генпрокуратуры. С 2019 года сайт выходит на другом домене.

20 июня издание «МБХ Медиа» опубликовало расследование, в котором говорится о стройке рядом с резиденцией главы государства в Ново-Огарёво. Журналисты оценили её стоимость в 20–50 млрд рублей. По данным СМИ, на территории есть мост к резиденции через Москва-реку, больница, пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой площадкой и «гостевой дом». Строительство ведётся на территории, которая находится в пользовании ФСО. При этом журналисты не нашли контрактов между подрядчиками объекта и ФСО или Управделами президента.

Ранее Песков заявил, что у Владимира Путина нет бункера. По его словам, глава государства не смог бы работать в нём. Так представитель политика ответил на вопрос журналистов о том, есть ли в резиденции Путина в Ново-Огарёво бункер.