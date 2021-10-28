Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на критику закона о СМИ-иноагентах со стороны США и их союзников. По его словам, речь идёт о внутреннем российском законодательстве и власти не намерены его ни с кем обсуждать, передаёт РИА Новости слова представителя Кремля.

Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идёт о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать, — заявил Песков журналистам, комментируя появившееся накануне заявление Госдепа США.

В документе был подвергнут критике действующий в России закон об иностранных агентах и давление на представителей российских СМИ.

В частности, упоминались задержания журналистов, освещавших акции в поддержку Алексея Навального, обыски в офисах издания DOXA и новостного портала «Проект» (объявлен иностранным агентом), задержание репортёра «Радио Свобода» (объявлено иностранным агентом) Владислава Есипенко и применение закона об иностранных агентах по отношению к ряду СМИ, работающих в России и рядом с её границами.

Помимо США, документ подписали представители Австралии, Канады, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины и Великобритании.

Ранее несколько десятков руководителей благотворительных фондов обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить организации, занимающиеся благотворительностью, из списка лиц, которых могут признать иноагентами.