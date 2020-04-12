Песков ответил на критику посещения президентом больницы в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/f8c4b09c-7cb9-11ea-9010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал критику Владимира Путина, посетившего больницу в Коммунарке, у главврача которой позднее был выявлен коронавирус.

По словам Пескова, президент всегда считает нужным убедиться изнутри, как функционирует система в чрезвычайной ситуации. По его словам, действия Путина нельзя считать безрассудством, поскольку он предпринял все необходимые меры предосторожности.

Это работа по-путински, так, как он её видит для себя, — отметил пресс-секретарь в эфире программы «Москва. Кремль Путин».

25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения. 31 марта появилась информация о том, что сам главврач оказался инфицированным.

Ранее Песков рассказал, что глава РФ временно перешёл на дистанционную работу. Политик скучает по живому общению с людьми, но график лидера стал более напряжённым.