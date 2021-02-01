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Песков ответил, был ли Путин на территории «дворца» в Геленджике

13:06, 01 февраля 2021 29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно, посещал ли российский лидер Владимир Путин частные стройки. Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, бывал ли Путин на территории «дворца» в Геленджике.

Нет. Мне по-прежнему неизвестно, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что российский лидер бывает только на стройках социальных объектов, Песков не в курсе того, чтобы Путин осматривал какие-либо частные стройки.

Ранее стало известно, что «дворец» в Геленджике принадлежит предпринимателю Аркадию Ротенбергу. Бизнесмен планирует использовать здание в качестве апарт-отеля, который будет открыт в 2023 году. Сейчас во «дворце» идёт ремонт, внутри нет никакого убранства, только голые бетонные стены и пол.

Блогер Алексей Навальный утверждал в своём расследовании, что здание является «дворцом Путина». Якобы стоимость этой недвижимости составляет 100 млрд рублей, она строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть». Оппозиционер сделал виртуальные интерьеры комнат дворца и показал кальянную, казино, личный театр и другие помещения.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что считает арестованного оппозиционного блогера Алексея Навального «политическим проходимцем», который пытается добиться власти различными «авантюрными способами».

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