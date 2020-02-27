https://static.news.ru/photo/6f6ff8bc-5949-11ea-9c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию никак не связана с юбилеем Ленина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

К дню рождения Ленина, естественно, это никакого отношения не имеет, — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Провести голосование 22 апреля предложила рабочая группа по поправкам в Основной закон. Песков отметил, что к этому дню у православных уже закончится Великий пост, а у мусульман ещё не наступит Рамадан. Кроме того, назначенная дата «сравнительно недалеко от сегодняшнего дня».

Внести изменения в Конституцию РФ Путин предложил 15 января 2020 года в ходе послания к Федеральному собранию. В тот же день была создана рабочая группа для подготовки правок, в состав которой вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта.

Ранее NEWS.ru писал, что дата голосования по поправкам будет закреплена федеральным законом. Данный день станет для россиян оплачиваемым выходным.