Песков отверг использование «кнута и пряника» для стимулирования вакцинации

https://static.news.ru/photo/89c1a670-6c53-11eb-9ccd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование принципа кнута и пряника для стимулирования процесса вакцинации от COVID-19 невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже, — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти конкретные меры по возможному ускорению вакцинации.

По его словам, в этом случае необходимо объяснять гражданам, что это в их интересах и для их собственного здоровья и безопасности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом может произойти в осенний период, если до этого времени не успеет сформироваться коллективный иммунитет. По его словам, завершения пандемии можно будет ожидать, только когда хотя бы 70% населения выработают иммунитет после болезни или за счёт прививок. Достижение этой цели зависит от масштаба вакцинации