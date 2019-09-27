https://static.news.ru/photo/8ac207ca-7c10-11e9-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил о специальном мобильном телефоне своего начальника. По его словам, Владимир Путин якобы им пользуется для разговоров вне рабочего кабинета.

СМИ прежде писали, что у президента России якобы есть специальный «толстый» мобильный телефон, предназначенный для разговоров вне его кабинета. Отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности, Песков пошутил, сообщает РИА Новост и.

Не очень и толстый, — сказал Песков.

Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин думает о курении и курильщиках. По его словам, он является сторонником здорового образа жизни и не приветствует вредные привычки.