Песков прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста в РФ

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Сообщения о подготовке нового повышения пенсионного возраста в России не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это — ошибочное утверждение, — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что предложение о повышении пенсионного возраста будет внесено в парламент после думских выборов 2021 года. По его словам, это будет сделано из-за того, что предыдущая реформа не помогла устранить дефицит бюджета ПФР.

Ранее стало известно, что в Госдуму внеслизаконопроект, предусматривающий снятие ограничения на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Документ предполагает отмену предела для индивидуального коэффициента в три балла.

Как сообщал NEWS.ru, инициатива сенатора Василия Иконникова о снижении возраста, когда россиянин может выйти на страховую пенсию, не нашла отклика в кабмине. В правительстве заявили, что необходимость в прелагаемых изменения не подтвердилась статистическими данными. Кроме того, поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию».