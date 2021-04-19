Песков отреагировал на подготовку акций протеста в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/6609b492-a0fc-11eb-a76a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если какие-то несогласованные акции инициируют, их сразу признают незаконными, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, силовики в этом случае начнут действовать в рамках российского законодательства.

Важно напомнить, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ, а от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом помнить, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне сторонники осуждённого оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции в разных городах РФ в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Однако их персональные данные, как оказалось, были слиты в Сеть.

Правоохранительные органы РФ предостерегли граждан страны от участия в несанкционированных мероприятиях, о которых заявила оппозиция. В МВД пригрозили всем, кто решит примкнуть к протестующим, ответственностью вплоть до уголовной. В ведомстве попросили людей отказаться от посещения площадей и улиц, заявленных как места проведения несогласованных акций, в обозначенное организаторами время.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (признан в РФ иноагентом) и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.