https://static.news.ru/photo/702005de-ca4e-11e9-848e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об этапировании в Москву украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку терактов.

Пресс-секретарь президента не ответил на вопросы журналистов о том, знают ли в администрации главы государства о переводе Сенцова из колонии города Лабытнанги в столицу и с чем это может быть связано.

Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим, — цитирует Пескова ТАСС .

Он также воздержался от оценки ситуации с обменом задержанными лицами между Россией и Украиной, отметив только, что «осуществляются определённые контакты».

Ранее News.ru писал, что сообщения об этапировании Сенцова в Москву появились в ряде Telegram-каналов. Адвокат режиссёра Дмитрий Динзе допустил такую возможность, но отметил, что ему об этом не известно.