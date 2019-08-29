Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения об этапировании в Москву украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за подготовку терактов.
Пресс-секретарь президента не ответил на вопросы журналистов о том, знают ли в администрации главы государства о переводе Сенцова из колонии города Лабытнанги в столицу и с чем это может быть связано.
Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим, — цитирует Пескова ТАСС.
Он также воздержался от оценки ситуации с обменом задержанными лицами между Россией и Украиной, отметив только, что «осуществляются определённые контакты».
Ранее News.ru писал, что сообщения об этапировании Сенцова в Москву появились в ряде Telegram-каналов. Адвокат режиссёра Дмитрий Динзе допустил такую возможность, но отметил, что ему об этом не известно.