Песков отказался отвечать на вопрос о переназначении Набиуллиной главой ЦБ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, будет ли Эльвира Набиуллина переназначена на пост главы ЦБ России и кто может её заменить. Он подчеркнул, что такие решения президента Владимира Путина никогда не раскрываются заранее, сообщает РИА Новости.

Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесёт, тогда и внесёт, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Кандидатуру главы ЦБ РФ Путин должен внести на утверждение Госдумы на следующей неделе, отмечает агентство.

Набиуллина занимает пост главы ЦБ России с июня 2013 года. В 2017 году Госдума продлила срок её полномочий на пять лет, он истекает в 2022 году. В прошлом году российский президент высоко оценил работу Банка России и роль Набиуллиной.

Ранее Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о слухах на тему якобы предстоящей отставки Набиуллиной. При этом он напомнил, что Путин неоднократно давал оценку работе Центробанка и его руководителя.