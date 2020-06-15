Песков отказался комментировать возможность обмена Уилана

https://static.news.ru/photo/c28ea1e0-aef5-11ea-8694-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал обсуждать приговор обвиняемому в шпионаже Полу Уилану и возможность дальнейшего обмена американца.

По его словам, Кремль не занимается подобными вопросами.

В данном случае я никак не комментирую, естественно, и это решение суда, и эту ситуацию в частности, — подчеркнул он в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе Уилана.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат американца Владимир Жеребенков заявил журналистам, что есть информация о возможном помиловании и обмене их подзащитного на российских граждан Бута и Ярошенко, осуждённых в США. При этом он утверждает, что защита совместно с Уиланом решила обжаловать приговор. Окончательное решение о подаче апелляции будет принято 22 июня.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. У него нашли флеш-накопитель с секретной информацией. Защита утверждает, что обвиняемый считал, что на флешке была его личная информация, с которой он не успел ознакомиться. Известно, что он занимал должность старшего менеджера по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая производит автомобильные компоненты. Брат американца заявил, что тот в настоящий момент безработный. Защита утверждает, что обвиняемый стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Мужчина неоднократно жаловался на здоровье, его беспокоила паховая грыжа. 27 мая его прооперировали в НИИ им. Склифосовского.

15 июня Мосгорсуд огласил приговор обвиняемому в шпионаже американцу. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима.