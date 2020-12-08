Песков отказался комментировать расследование смерти Славиной

https://static.news.ru/photo/0a77e436-3956-11eb-ab1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о повторном отказе СК РФ в возбуждении уголовного дела по факту смерти журналистки и создательницы портала KozaPress Ирины Славиной. Он подчеркнул, что данный вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.

Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Она оставила послание, в котором попросила винить в случившемся Российскую Федерацию. Ранее она сообщала, что в её квартире прошёл обыск, который осуществляли десять оперативников.

В понедельник, 7 декабря, стало известно, что следствие во второй раз отклонило доводы родных погибшей о давлении на неё. В СК заявили об отсутствии признаков доведения до самоубийства журналистки.

Песков, отвечая на вопрос по делу Славиной, заметил, что предпочёл бы оставить это на рассмотрение правоохранителям.

Я оставил бы, наверное, это всё-таки на усмотрение правоохранительных органов, чтобы они отвечали на эти вопросы. Я не комментирую это, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, по мнению следователя, доводы о давлении на журналистку основаны только на несогласии родных журналистки с судебными решениями, по которым она привлекалась к административной ответственности. Таким образом, в Следственном комитете пришли к выводу, что Славина совершила самоубийство по собственной воле «в форме протеста на фоне борьбы с действующей властью». При этом воздействия со стороны «третьих лиц» на неё не было.