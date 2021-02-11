Песков отреагировал на манифест Константина Богомолова

https://static.news.ru/photo/dd9b1a38-6c58-11eb-9d09-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Константин Богомолов, написавший и опубликовавший манифест о современной Европе, имеет право выражать свою точку зрения, однако Кремль высказывание автора комментировать не будет, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Материал актёра называется «Похищение Европы 2.0». В тексте автор, например, заявил, что современный западный мир оформляется в «новый этический рейх» с идеологией «этического социализма».

Важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле выражают недовольство «сливом» подробностей встречи в режиме онлайн лидера РФ Владимира Путина с 35 руководителями СМИ. Представитель политика отметил, что подобные действия не могут укрепить атмосферу доверия.

Кроме того, Песков пообещал, что в Кремле рассмотрят идею «быстрого» общения президента с представителями СМИ после содержательных мероприятий. Он также попросил журналистов не превращаться окончательно в пессимистов и сохранить надежду на возвращение к привычному образу жизни и работы в обозримой перспективе.

Комментируя рабочий график Путина, пресс-секретарь сообщил, что лидер 11 февраля в Ново-Огарёво проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции. О темах, которые президент намерен обсудить, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин проведёт встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. В настоящий момент проводится подготовка к мероприятию. Представитель политика отметил, что сейчас не может назвать сроки, но сделает это вовремя.