Песков отказался комментировать интервью Сафронова

https://static.news.ru/photo/bb96ae62-6f81-11eb-814a-96000091f725_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать интервью журналиста и бывшего советника Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Мы действительно видели это интервью, мы его читали, но я никак не могу его комментировать. Всё-таки идёт следствие. Ещё раз повторяю, виновность или невиновность может определить только суд, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков также отказался ответить на вопрос журналистов, доволен ли глава государства работой Федеральной службы безопасности (ФСБ) по делу Сафронова.

Как сообщал NEWS.ru, обвинённый в государственной измене журналист Иван Сафронов рассказал в интервью «Коммерсанту», что помогал «раскручивать» бизнес-проект своему чешскому другу Мартину Ларишу, которого следствие называет его вербовщиком. По словам Сафронова, документы, которые сторона обвинения называет разведданными, — это всего лишь личные письма.

Сафронов познакомился с Ларишем в 2010 году, когда последний работал корреспондентом чешской газеты в Москве. В 2012 году их отношения прервались. В 2016 году после визита Сафронова в Прагу приятели вновь стали регулярно видеться, сказал экс-журналист.

Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.