Песков оставил без ответа вопрос об экипаже крейсера «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь не стал отвечать на вопрос, касающийся экипажа флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», который затонул 14 апреля, по данным Минобороны РФ, в результате пожара и детонации боезапаса, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что не уполномочен отвечать на вопросы о спецоперации на Украине. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать неподтверждённую информацию о том, что некоторые моряки в результате ЧП на ракетном крейсере могли пропасть без вести.

Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Источником информации является Министерство обороны — по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции, — отрезал Песков.

Ранее он воздержался от ответа на вопрос о наличии в составе экипажа крейсера «Москва» военных-срочников и так же переадресовал его в Министерство обороны.

14 апреля Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял устойчивость из-за значительных повреждений при пожаре после детонации боезапаса и из-за штормового волнения. В Министерстве заявили, что никто в результате инцидента не пострадал. 15 апреля экипаж ракетного крейсера был доставили в Севастополь, на главную базу ЧФ РФ.