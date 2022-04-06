Песков оставил без ответа вопрос о неуместности парада Победы в 2022 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил оставить без ответа заявления о неуместности Парада Победы 9 мая на фоне действий России на Украине. Как пишет РИА Новости, журналист, задавший вопрос об этом, не смог привести ни сами доводы, ни их источник.

Я ни разу не слышал этих доводов. Наверное, оставлю без ответа, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Стало известно, что генеральная репетиция военного парада пройдёт 7 мая, сам военный парад состоится 9 мая на Красной площади.

До этого пресс-секретарь президента России заявил, что в 2022 году 9 мая будет праздноваться так же, как и всегда. Он добавил, что состав участников парада определяет Минобороны. При этом он не смог ответить на вопрос о том, будут ли присутствовать на торжестве подразделения Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь, политолог Александр Перенджиев выразил надежду, что российские силовики скоро полностью освободят Донбасс. По его мнению, российская спецоперация на Украине может продлиться до середины мая, хотя хотелось бы завершить её к Дню Победы, 9 мая.