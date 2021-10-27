Песков опроверг введение обязательной вакцинации на федеральном уровне

Решений об обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось, власти следят за развитием ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше, — сказал Песков.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что парламентарии готовятся к рассмотрению поправок в законодательство, закрепляющих введение обязательной вакцинации. По его словам, точных сроков рассмотрения вопроса пока нет.

В настоящий момент все регионы России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. В первую очередь постановление касается сотрудников сфер, в которых необходимо общение с большим количеством людей. В частности, это торговля, здравоохранение, общепит и государственная служба.