Песков опроверг введение обязательной вакцинации на федеральном уровне
Анна Акимова
Анна Акимова
12:38, 28 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Решений об обязательной вакцинации от коронавируса в России на федеральном уровне не принималось, власти следят за развитием ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
Пока никаких решений на этот счёт не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше, — сказал Песков.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что парламентарии готовятся к рассмотрению поправок в законодательство, закрепляющих введение обязательной вакцинации. По его словам, точных сроков рассмотрения вопроса пока нет.
В настоящий момент все регионы России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. В первую очередь постановление касается сотрудников сфер, в которых необходимо общение с большим количеством людей. В частности, это торговля, здравоохранение, общепит и государственная служба.