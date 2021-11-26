Песков опроверг связь между отставкой главы ФСИН и пытками заключённых

Между отставкой главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и публикациями о пытках в колониях нет прямой связи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Калашников был снят с поста после его личного обращения, передаёт ТАСС.

Не стал бы устанавливать прямой связи, это было личное обращение главы ФСИН, — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что проблемы действительно имеются, по поводу сообщений о пытках проводятся проверочные и следственные мероприятия. При этом ещё раз подчеркнул, что Калашников сам попросил об отставке.

Указ об отставке главы ФСИН президент Владимир Путин подписал 25 ноября. Вместо Калашникова ведомство возглавил бывший замруководителя МВД Аркадий Гостев.

Отставка Калашникова произошла на фоне появившихся в СМИ сообщений о пытках над заключёнными в исправительных учреждениях Саратовской области. После обнародования соответствующих видео были уволены 18 сотрудников регионального УФСИН, ещё 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности. Кроме того, возбуждено пять уголовных дел.