Песков опроверг слухи о возобновлении режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ad78026c-f8cc-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Основания для каких-то слухов в настоящее время нет, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что система здравоохранения РФ в настоящее время мобилизована, и это позволяет более гибко относиться к росту числа инфицированных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, дальнейшее развитие эпидемиологического процесса по коронавирусу, в том числе появление второй волны пандемии, зависит от соблюдения мер безопасности каждым отдельным гражданином. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что важными составляющими управляемого эпидпроцесса являются соблюдение масочного режима, социальной дистанции, правил гигиены и своевременное обращение за медицинской помощью в случае появления симптомов заболевания.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5 762 жителей 83 российских регионов. Всего, по состоянию на 17 сентября, заболевание выявили у 1 085 281 человек. За весь период в РФ от коронавируса скончался 19 061 пациент (+144 за сутки), выздоровели от инфекции 895 868 человек (+5754 за сутки).