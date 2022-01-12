Песков опроверг слухи о планах ввести QR-коды на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о принятии законопроекта о введении QR-кодов на транспорте до 1 февраля. Он посоветовал отписаться от Telegram-каналов, в которых распространялась данная информация, передаёт РИА Новости. По информации ряда Telegram-каналов со ссылкой на источники в Госдуме, принятие законопроекта о QR-кодах в общественных местах будет ускоренно из-за появления «омикрон»-штамма.

Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов, — сказал Песков.

Законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании, приняла Госдума только в первом чтении. Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.