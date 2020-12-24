В Кремле опровергли опасность пребывания россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/865a8c1a-45d2-11eb-aaec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет данных, указывающих на опасность пребывания россиян в Белоруссии.

Мы не располагаем информацией о наличии какой-то опасности для российских граждан в Белоруссии, с которой у нас Союзное государство, — цитирует Пескова ТАСС.

Политик подчеркнул, что если россияне будут совершать какие-либо противоправные действия, то их могут задержать. Он отметил, что за соблюдением прав российских граждан внимательно следит посольство РФ в Белоруссии.

Да и в целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам даже в таких ситуациях, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста сторонников оппозиции. Вышедшие на улицу люди считают, что прошедшие выборы были сфальсифицированы и победу одержал не действующий глава государства Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая уехала из страны. Она не признала своё поражение.

Как писал NEWS.ru, ранее Комитет государственной безопасности (КГБ) республики пообещал показать «русских кукловодов». Об этом заявил глава спецслужбы Иван Тертель на встрече с рабочими предприятия «Гродно-Азот». Силовик анонсировал открытый судебный процесс против «пророссийского» представителя оппозиции, экс-банкира Виктора Бабарико.