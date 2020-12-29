«Это ерунда»: Песков опроверг наличие бункера у Путина

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что у главы государства есть особый бункер для работы и дубликаты кабинетов.
Это ерунда. Всё вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы, — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.
Песков предложил сфотографировать любую комнату, в которой появляется президент, с разных ракурсов, чтобы потом найти отличия. Пресс-секретарь отметил, что у Путина «есть кабинеты везде, и в разных городах мира». При необходимости глава государства работает в любом из этих помещений. Все данные о том, что «кто-то скрывает, где находится президент», Песков отнёс к теориям заговора.
Представитель Кремля также рассказал, как Путин пользуется Интернетом.
Я бы не сказал, что он такой пользователь продвинутый, нет, я не думаю. Но тем не менее всё, что ему нужно, он в Интернете смотрит, — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что размышления российских политиков о преемнике президента Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются всего лишь рассуждениями, передавал NEWS.ru.