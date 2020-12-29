«Это ерунда»: Песков опроверг наличие бункера у Путина

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Направление вентиляции в самолётах, когда воздух циркулирует сверху вниз, а не по кругу, позволяет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в полёте.

Во время полёта воздух в салоне лайнера полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов....