https://static.news.ru/photo/25d039f8-6e82-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти в настоящий момент рассматривают разные варианты проведения народного голосования по конституционным правкам.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. По его словам, окончательного решения по процедуре и срокам голосования пока не принято.

В настоящий момент датой проведения народного голосования остаётся 22 апреля. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ может быть перенесено на другую дату, сообщал NEWS.ru.

Президент России Владимир Путин также допустил, что голосование может быть отложено. Глава государства не исключил, что гражданам разрешат проголосовать на дому.