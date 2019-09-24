https://static.news.ru/photo/6bb53f1c-debe-11e9-8de8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выступление шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН, посвящённое изменению климата.

По его словам, самое главное, чтобы «с девочкой всё было нормально».

Чтобы она не переживала эмоциональных перегрузок. Чтобы хрупкий детский организм это всё перенёс. А так постановка вопроса, конечно, оправдана. Вопрос стоит остро, — отметил он.

При этом представитель Кремля считает, что подростку необходимо рассказать о серьёзном вкладе многих стран в решение проблем экологии и глобального потепления, передаёт « Эхо Москвы ».