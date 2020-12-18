Песков оценил идею об исчезновении пандемии COVID-19 под бой курантов

https://static.news.ru/photo/f3380c74-412f-11eb-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предположение, что пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) закончится 1 января 2021 года, буквально под бой курантов, является утопией, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Это большая утопия думать, что сейчас куранты пробьют в полночь и этот год уйдёт, мы с себя стряхнём всю пыль и заживём как раньше. Нет, этого не будет. Нам надо всё-таки это чувство мобилизованности в себе сохранять, — заявил представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он напомнил, что вся его семья переболела COVID-19. Недавние тесты показали, что концентрация антител у него по-прежнему высокая и прививка пока не требуется.

Чиновник добавил, что для президента РФ Владимира Путина нет каких-то эксклюзивных вакцин, он пользуется лекарствами, доступными для всех граждан. Накануне на своей большой пресс-конференции руководитель государства заявил, что получит препарат, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те средства, которые поступают в широкий оборот, в настоящее время предусмотрены для людей определённого возраста.

Песков в разговоре с журналистами отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что Путин может обсудить ситуацию по делу об убийстве политика Бориса Немцова на встрече со СМИ или правозащитниками. Ранее NEWS.ru сообщал, что у Владимира Путина нет бункера. По словам Пескова, глава государства не смог бы работать в нём.