https://static.news.ru/photo/6768949a-643d-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России пока не рассматривают возможности отмены Парада Победы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией, — цитирует его ТАСС.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз коронавирус, является удовлетворительным. Как сообщили в региональном Минздраве, пациенты чувствуют себя нормально и находятся в в изолированных боксах медучреждений.