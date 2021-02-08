Песков оценил усилия властей по улучшению жизни пенсионеров

https://static.news.ru/photo/1ee24a6a-69f3-11eb-991a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство проделало с 1990-х годов огромный путь в направлении улучшения жизни пенсионеров, однако этого недостаточно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, невозможно жить прошлым — нужно регулярно смотреть в будущее.

Я только хочу напомнить слова президента, ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо ещё работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что государство обязано поэтапно принимать необходимые меры и принимает их.

Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин всегда говорит о недостаточности существующих мер, поэтому впереди предстоит ещё более длинная дорога, при этом «динамика поступательная», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к различным инициативам и акциям, которые проводятся в поддержку Путина.