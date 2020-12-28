Песков оценил «технику и артистизм» уходящего 2020 года

https://static.news.ru/photo/9569cfbe-49aa-11eb-a292-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что 2020 год стал слишком нервным и его последствия в полной мере человечество пока не осознало. По словам представителя Кремля, оценивая уходящий год, он бы «больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм».

Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...>. Пока мы даже ещё не осознаём в полной мере последствия этого года. <...> Ясно, что они будут плохие, — рассказал чиновник в эфире телеканала RTVI.

Накануне он заявил, что президент РФ Владимир Путин является публичной фигурой и практически ничего не скрывает о своей жизни. Есть лишь определённая информация, которую он предпочитает не выносить на публичное обсуждение.

Представитель Кремля отметил, что лидер последовательно придерживается этой позиции. По мнению Пескова, большинство граждан с пониманием относятся к стремлению президента оградить свою семью.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь политика также прокомментировал тот факт, что Путин до сих пор не сделал прививку от коронавируса. Песков подчеркнул, что это никаким образом не отражается на доверии к отечественному препарату от COVID-19. На своей большой пресс-конференции глава государства заявил, что получит лекарство, как только это станет возможным.