Песков оценил сообщение о лечении владимирского губернатора в Москве

https://static.news.ru/photo/95a092ae-2981-11eb-95d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина лечиться от коронавируса в частной московской клинике.

Я не вижу связи между его лечением в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Это отдельные вопросы, — заявил представитель Кремля.

По его словам, многие главы регионов находятся на лечении, однако продолжают выполнять свои обязанности в удалённом режиме.

Песков также отметил, что человек имеет право сам выбирать, где ему лечиться, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Сипягин объяснил своё решение уехать на лечение в Москву. По его словам, до этого он получал лечение амбулаторно, однако у него зафиксировали осложнения, после которых ему рекомендовали лечь в больницу.

13 ноября Сипягин сообщил, что заразился коронавирусом. Политик рассказал, что перешёл на удалённый режим работы. По его словам, он почувствовал повышение температуры и вызвал участкового врача, после чего ушёл на самоизоляцию. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Ремига.