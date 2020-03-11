https://static.news.ru/photo/a7905cd8-6447-11ea-b8d2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России пока опасений не вызывает. В настоящее время страна далека от эпидемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока мы далеки от эпидемии. Это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы, — приводит его слова «Интерфакс».

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что угроза распространения коронавируса нового типа на территории России сведена к минимуму, писал NEWS.ru.