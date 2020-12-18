Песков оценил появление Шнурова в качестве журналиста

https://static.news.ru/photo/5f99ba00-412d-11eb-a217-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеть рок-музыканта Сергея Шнурова в новом для него амплуа журналиста было очень необычно. Желание осваивать новую профессию заслуживает похвалы, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Шоумен занимает должность генерального продюсера телеканала RTVI.

В ходе пресс-конференции исполнитель спросил у президента РФ Владимира Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах лидера США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в РФ. Артист также поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в РФ без употребления ненормативной лексики.

Он (Сергей Шнуров. — NEWS.ru ) задал свой вопрос. Видеть его в этом амплуа было очень необычно. Я знаю, что он погружается в журналистику, он активно поднимал руку. В конце концов, он абсолютно приличный человек. Давайте всё-таки амплуа и сценические образы как-то отличать от реального человека. То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы, — рассказал Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Представитель Кремля также поведал, в каких случаях Путин может проявить строгость. Например, лидер предельно жёстко разговаривал с членами правительства о росте цен на продукты. Тем не менее, глава государства не склонен решать проблемы увольнением министров, считая это лёгким решением с сомнительной эффективностью.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анатолий Вассерман объяснил ответ Путина журналисту BBC об «агрессии» Москвы. Когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле, прокомментировал позицию Путина интеллектуал.

Сотрудник британской медиакорпорации интересовался, считает ли Путин себя ответственным за «плачевное состояние» отношений Кремля с Вашингтоном и Лондоном или же власти РФ «белые и пушистые».