«Услуга соответствует спросу»: Песков оценил работу российских СМИ

https://static.news.ru/photo/eda04c0c-6c5b-11eb-9cc7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые российские СМИ хорошо справляются со своими задачами по информированию населения. Однако есть и те, чью работу сложно назвать качественной, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, «какие-то СМИ работают плохо, скучно, какие-то СМИ работают блестяще». В целом же медиа успешны, если отвечают ожиданиям тех, для кого трудятся, добавил представитель Кремля.

Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу — вы успешны. Если не соответствует — вы неуспешны, — цитирует Пескова РИА Новости.

10 февраля президент Владимир Путин провёл закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в видеоформате. По словам пресс-секретаря главы государства, в ходе диалога журналисты не просили дать оценку своей работе, а «интересовались другими вопросами».

Вместе с тем Песков выразил сожаление в связи с тем, что журналисты придали огласке содержании разговора. Он заверил, что состоявшаяся онлайн-встреча никак не связана с несанкционированными акциями протеста, прошедшими в разных городах России, писал NEWS.ru.