Песков оценил предложение запретить трансгендерам заключать браки

https://static.news.ru/photo/7133130c-c684-11ea-a55a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, которые сменили пол.

По его словам, некая формализация нового положения Конституции нужна.

Поправка вступила в силу, поэтому так или иначе её нужно формализовать, — отметил он.

Также Песков рекомендовал журналистам обратиться за уточнениями к руководителю временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной, передаёт «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, ранее сенаторы внесли в Госдуму России проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Документ также запрещает усыновление детей такими людьми. Инициатива принадлежит руководителю временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной, а также сенаторам Елене Афанасьевой, Александру Башкину, Римме Галушиной, Максиму Кавджарадзе и Людмиле Нарусовой. Изменения собираются внести в Семейный кодекс РФ.