Песков оценил предложение запретить трансгендерам заключать браки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, которые сменили пол.
По его словам, некая формализация нового положения Конституции нужна.
Поправка вступила в силу, поэтому так или иначе её нужно формализовать, — отметил он.
Также Песков рекомендовал журналистам обратиться за уточнениями к руководителю временной комиссии Совфеда по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной,
Как писал NEWS.ru, ранее сенаторы внесли в Госдуму России проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Документ также запрещает усыновление детей такими людьми. Инициатива принадлежит руководителю временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной, а также сенаторам Елене Афанасьевой, Александру Башкину, Римме Галушиной, Максиму Кавджарадзе и Людмиле Нарусовой. Изменения собираются внести в Семейный кодекс РФ.
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