Песков объяснил высокую заболеваемость политиков COVID-19

https://static.news.ru/photo/c32bd130-2980-11eb-a782-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокая заболеваемость губернаторов и парламентариев коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) вызвана тем, что их работа подразумевает большое количество контактов с людьми, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Они просто работают, они не могут себе позволить запереться дома и сидеть только на телефонах. Характер их работы предусматривает множественные контакты, и поэтому, конечно, несмотря на то что могут приниматься все меры предосторожности, риск быть инфицированным гораздо выше, чем в среднем по статистике, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что у всех граждан РФ разные профессии: «кто-то работает в замкнутых коллективах, кто-то в ограниченных коллективах, а чья-то работа предусматривает большое количество контактов». Песков добавил, что конференции по видеосвязи не могут компенсировать потребность президента РФ Владимира Путина в живом общении и получении обратной связи. Пресс-секретарь лидера выразил надежду, что рано или поздно в Кремле смогут вернуться к «нормальной жизни» и продолжить «как обычно». По его словам, рабочий график главы государства остаётся насыщенным.

За время пандемии в России от коронавируса выздоровели 1 501 083 пациента. Из них 25 179 человек были выписаны из больниц в последние сутки. Число зафиксированных за 24 часа новых случаев заражения составило 20 985. Общее количество заболевших в стране приближается к 2 млн. Жертвами инфекции стали 34 387 россиян. Из них 456 умерли за последние сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач одного из медцентров Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию в России ситуации с COVID-19 через месяц-полтора. По его словам, в столице уже наблюдается перелом. Он предположил, что к концу февраля 2021 года число выявляемых случаев заражения снизится до 5–7 тысяч в сутки.