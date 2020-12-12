Песков объяснил резкую критику чиновников со стороны Путина

https://static.news.ru/photo/6840e8de-3df6-11eb-94bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Остро ставить вопросы — таков рабочий стиль президента Владимира Путина в случаях, когда речь идёт о действительно важных проблемах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал резкую критику российским лидером чиновников, прозвучавшую на минувшей неделе на фоне роста цен на базовые продукты питания.

Президент весьма остро обратил внимание на проблему с ростом цен. В целом, когда речь идёт о важных проблемах, он достаточно остро ставит вопросы — не только перед правительством, но и перед сотрудниками своей администрации, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он напомнил, что «было сформулировано конкретное поручение, которое в настоящий момент исполняется». В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин оперативно распределил участки работы между подчинёнными в кабмине. Поэтому сейчас ожидается принятие целого комплекса мер, добавил Песков.

Ситуация с подорожанием продуктов питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента 9 декабря. Глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

Путин потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен. Для этого в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России.

Министерства и ведомства могут предложить правительству заморозку цен на сахар-песок и подсолнечное масло на три месяца начиная с 1 января 2021 года, писал NEWS.ru.