Песков объяснил решение засекретить данные о закупках Росгвардии и ФСО

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Самыми популярными городами для путешествий по России в октябре стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также пользуются спросом Махачкала, Краснодар и Минеральные Воды. Об этом сообщило издание «Газета.Ru», ссылаясь на данные онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Популярные направления октября ярко свидетельствуют о том, что этот месяц для многих россиян ― последний в году, когда они могут отдохнуть на море или отправиться на курорты, в санатории. Именно...