Песков объяснил решение засекретить данные о закупках Росгвардии и ФСО
Сергей Князев
Сергей Князев
12:56, 03 ноября 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО. По его словам, эти ведомства имеют дело с гостайной, сообщает ТАСС.
Речь идёт о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации, — заявил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им учреждения будут проводить закупки на закрытых тендерах. Полностью закрытыми станут и все закупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР). С 1 января 2022 года эти ведомства должны будут применять «закрытые конкурентные способы определения» поставщиков, подрядчиков или исполнителей.