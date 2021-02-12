Песков объяснил публикацию фрагментов беседы Путина с главредами СМИ

https://static.news.ru/photo/bcb2006a-6ea7-11eb-ad47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в среду, 10 февраля, провёл закрытую встречу с главными редакторами ведущих российских СМИ. После отрывки из этой беседы оказались опубликованными, хотя она проходила «не под запись».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выражал сожаление тем, что содержание разговора оказалось в общем доступе. По его словам, это не способствует укреплению атмосферы доверия.

Он пояснил, почему сейчас решено придать определённую информацию огласке.

Мы поняли, что интерес большой. И решили его удовлетворить, — приводит слова Пескова «Подъём».

Во время встречи Путина с редакторами СМИ на лентах информагентств появился ответ российского лидера на вопрос главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Глава государства заявил, что пообещал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону завести дело о случившемся, если эксперты найдут «хоть что-то» во взятых образцах.

Позднее BBC опубликовала материал, в котором говорилось, что это был единственный «острый» вопрос, заданный политику. Кроме того, по данным издания, только этот ответ Путин разрешил опубликовать.

Несмотря на это, текст BBC содержит пересказ многих тем, о которых Путин разговаривал с прессой. Так, главреду Lenta.ru Владимиру Тодорову он сказал, что российские власти не собираются блокировать YouTube и другие соцсети. Кроме того, он «уклончиво» ответил на вопрос руководителя «Аргументов и фактов» Игоря Черняка о нежелании президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжать интеграцию.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Президент пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие во время конфликта травмы и увечья.