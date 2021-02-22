Песков объяснил, почему Путин в сильный мороз был без шапки

https://static.news.ru/photo/c5939ef6-7685-11eb-97e4-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему 23 февраля глава государства при возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата был без шапки.

Здоровье у президента крепкое, — сказал спикер Кремля.

Он пояснил, что несмотря на двадцатиградусный мороз, в такие волнительные моменты Путин предпочитает быть без головного убора. Почему президента строго оберегают от коронавируса, а от обычной простуды — нет, пресс-секретарь не сказал, пишет MK.RU.

Ранее российский лидер Владимир Путин традиционно принял участие в крещенских купаниях. Видео окунания в прорубь было опубликовано в СМИ. По словам Пескова, Путин не изменяет своим традициям.

NEWS.ru писал, что в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель. Переход предназначен для дезинфекции, а каждый, кто его пересекает, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела специальным раствором. Туннель был разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.