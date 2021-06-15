Песков объяснил, почему до сих пор не вакцинировался

https://static.news.ru/photo/7626deb0-cdc3-11eb-b17b-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после перенесённого год назад коронавируса у него высокий уровень антител в крови, потому он пока не прививается от COVID-19. Его слова приводит ТАСС.

Я лично пока ещё не сделал (прививку — NEWS.ru) — у меня очень большие антитела сохраняются и у меня Т-клеточный иммунитет, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что на прошлой неделе не проводил конференц-коллы с журналистами, поскольку приболел. Однако сейчас у него «всё хорошо».

12 мая 2020 года Песков сообщил, что болен COVID-19 и находится в клинике. Позже медики поставили ему диагноз — двусторонняя пневмония. Его жена Татьяна Навка также заразилась коронавирусной инфекцией. 25 мая пресс-секретаря лидера России выписали.

В декабре 2020 года, Песков уже говорил, что у него высокий иммунитет.