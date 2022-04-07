Песков объяснил отсутствие караула при прощании Путина с Жириновским

Президент России Владимир Путин приехал в Колонный зал в Доме Союзов раньше всех, чтобы проститься с Владимиром Жириновским, не прерывая длинную людскую очередь, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с «Вы слушали Маяк». Поэтому во время прощания у гроба не было почётного караула и других людей.

Дело в том, что фактически Путин начал эту церемонию прощания, он был первым, кто принял в ней участие. После этого уже пошла такая длинная людская очередь. Это сделано специально, чтобы не прерывать проход людей, которые хотели проститься. Он просто приехал пораньше, — рассказал Песков.

Отпевание политика состоялось утром 8 апреля в храме Христа Спасителя, его лично провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 76 лет 6 апреля. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля.

Ранее в Госдуме назвали двух возможных преемников Жириновского. По мнению депутата Елены Драпеко, занять его место смогут руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий или губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Однако парламентарий подчеркнула, что человека с такой исключительной способностью предвидеть события и умением вести за собой людей будет очень не хватать.