Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев

Кремль объяснил упоминание печенегов в обращении президента Владимира Путина к россиянам. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства сам добавил его в свою речь.
Это инициатива самого президента. Не могу сказать, что стало источником для этой фразы, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.