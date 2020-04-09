Общество

Песков объяснил фразу Путина про печенегов и половцев

13:33, 09 апреля 2020 14
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Кремль объяснил упоминание печенегов в обращении президента Владимира Путина к россиянам. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства сам добавил его в свою речь.

Это инициатива самого президента. Не могу сказать, что стало источником для этой фразы, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее Путин в третьем за последнее время обращении к нации заявил, что Россия победит коронавирус, как когда-то пережила набеги печенегов и половцев — степных племён, которые атаковали древнерусские города до нашествия монголов в XIII веке, писал NEWS.ru.

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