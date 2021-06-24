«Можете поменять работу»: в Кремле объяснили добровольность вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной. Люди, которые не хотят ставить прививку, «могут поменять работу». Об этом пишет РИА Новости.

Если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг, — сказал он.

По его словам, такому человеку стоит искать работу в других сферах, где обязательная прививка не нужна. Он отметил, что работник сферы услуг без вакцины может представлять опасность для окружающих.

Журналисты уточнили у него, считают ли в Кремле выбор между вакциной и работой добровольностью.

Это добровольность, потому что вы можете поменять работу, — ответил он.

По решению московских властей столичные работодатели обязаны привить 60% своих сотрудников от коронавируса, а также проводить профилактику в связи с распространением COVID-19.Кроме того, работники, отказавшиеся прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний, могут быть отстранены от работы.

В России за минувшие сутки выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии в стране заболели 5 388 695 человек. За последние 24 часа скончались 568 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 131 463.