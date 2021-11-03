Песков: обвинения против Сафронова предстоит доказать в суде

В Кремле отказались от комментариев по делу журналиста Ивана Сафронова, ссылаясь на то, что обвинения ещё предстоит доказать в суде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он отметил, что Кремль в курсе завершения расследования по делу.

Любые обвинения ещё предстоит доказать в суде. До этого, конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим. <...> Только суд может признать виновным, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову вменили дополнительный эпизод. Его обвиняют в передаче данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 года по делу о госизмене. По версии обвинения, Сафронов получил за передачу сведений $248. Сам он не признаёт вину ни по одному из пунктов.

Следствие по делу Ивана Сафронова завершилось, материалы были переданы обвиняемому и защите для ознакомления. По мнению адвоката, дело поступит в суд не раньше весны.

Журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. В октябре Мосгорсуд продлил арест Сафронова до 7 января.