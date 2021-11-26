Песков: общенациональный траур из-за ЧП на «Листвяжной» не планируется

Приспущенные флаги в Кемерове. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур в Кузбассе по погибшим на шахте «Листвяжная», на которой произошли взрыв и пожар

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют объявлять общенациональный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. По его словам, траур уже был введён властями региона, передаёт ТАСС. В результате ЧП в Кемеровской области погиб 51 человек.

Пока нет, не планируется. <....> Был же траур в регионе, — приводит агентство слова Пескова.

Он добавил, что по погибшим горнякам и спасателям «вся страна скорбит».

28 ноября близкие погибших начали получать выплаты. Компенсации поступают из бюджетов Кузбасса и Беловского района. Пока деньги получили семьи 27 погибших и 60 пострадавших. Кроме того, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, заявил, что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.