Песков обозначил примерные сроки выхода России на плато пандемии

https://static.news.ru/photo/3de46e72-8856-11ea-8b28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что критическая фаза распространения коронавируса в России начнётся в середине мая, а в начале лета «уже станет полегче».

По его словам, после пика заболеваемости наступит «непростой период», когда россиянам придётся «много-много работать» для минимизации последствий эпидемии для себя, передаёт «АиФ». Песков заявил, что государство помогает и будет помогать населению. Он отметил необходимость контроля за выполнением поставленных задач, которых, по его словам, будет очень много.

Наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирусная инфекция часто приводит к летальному исходу, поэтому во время пандемии основными приоритетами являются сохранение системы здравоохранения и спасение как можно большего числа человеческих жизней. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.