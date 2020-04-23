Песков обозначил примерные сроки выхода России на плато пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что критическая фаза распространения коронавируса в России начнётся в середине мая, а в начале лета «уже станет полегче».
По его словам, после пика заболеваемости наступит «непростой период», когда россиянам придётся «много-много работать» для минимизации последствий эпидемии для себя,
Наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня, — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирусная инфекция часто приводит к летальному исходу, поэтому во время пандемии основными приоритетами являются сохранение системы здравоохранения и спасение как можно большего числа человеческих жизней. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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