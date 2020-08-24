Песков о слежке за Навальным: «Это прерогатива специальных служб»

https://static.news.ru/photo/db4d09d2-e5fb-11ea-a9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушёл от ответа на вопрос, ведётся ли слежка за оппозиционером Алексеем Навальным, предложив узнать об этом у спецслужб.

Как передаёт «Газета.ru», представитель Кремля заявил, что не все оперативно-разыскные мероприятия специальных служб согласовываются с президентской администрацией и другими ветвями власти.

Это прерогатива специальных служб. Проверить достоверность этой информации можно только у них, — подчеркнул Песков.

Ранее о слежке за оппозиционным блогером написал «Московский Комсомолец» со ссылкой на свои источники. Песков заявил, что не может судить о достоверности подобных публикаций.

Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание в самолёте, который 20 августа летел из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске после экстренной посадки, он впал в кому. Причины резкого ухудшения здоровья Навального до сих пор не установлены, по одной из версий блогера могли отравить. К настоящему времени медики исключили версии инсульта, инфаркта и COVID-19. 22 августа Навального транспортировали в Берлин в клинику Charite.

Как передавал NEWS.ru, об отравлении как о наиболее вероятной причине случившегося с Навальным уже заявил представитель немецких властей Штеффен Зайберт.