Песков о Навальном: любой гражданин России волен вернуться в свою страну

https://static.news.ru/photo/352d685e-49b9-11eb-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о потенциальном возвращении в РФ оппозиционера Алексея Навального.

Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Все вопросы о претензиях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к Навальному Песков переадресовал в это ведомство.

Накануне во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Там пригрозили принять меры в отношении политика, так как, по данным из журнала Lancet, его выписали из немецкой клиники 20 сентября, а 12 октября последствия отравления прошли полностью.

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что политик находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря. Она уверена, что в ведомстве пытаются «запрыгнуть в последний вагон», чтобы потребовать заменить условный срок реальным, так как испытательный срок по делу «Ив Роше» у оппозиционера заканчивается 30 декабря.

22 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.