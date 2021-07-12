Песков о букве Z: люди хотят действенно поддержать президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление буквы Z в общественном пространстве, сказал, что это «эмоциональное проявление» отношения к происходящему, а также попытка поддержать президента РФ Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

Многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддержать президента. Их подавляющее большинство, — пояснил представитель Кремля.

Он также прокомментировал появление буквы Z на дверях противников спецоперации на Украине. По словам Пескова, он не думает, что «это какой-то шаг к очищению».

Ранее военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для NEWS.ru предположил, что значат буквы Z и V на российской военной технике. Пометку сделали в рамках спецоперации РФ на Украине. По его словам, возможно, военные в конце операции разъяснят, что это значит.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.