Песков: новости о постановлении по делу Сафронова не связаны с обвинениями

https://static.news.ru/photo/5418669c-4441-11eb-a2f7-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщения СМИ о том, что в обнародованном постановлении по делу журналиста Ивана Сафронова нет информации о его периоде работы в «Роскосмосе», не имеют отношения к сути выдвинутых против него обвинений в госизмене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как я вам уже объяснял, это не может влиять на суть поставленных обвинений. Отмечаются другие обстоятельства, но это не относится к сути обвинений, которые вменяются Ивану Сафронову, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что президента проинформируют о соответствующих публикациях.

Ранее СМИ обнародовали текст постановления о том, что российского журналиста Ивана Сафронова привлекут в качестве обвиняемого по делу о государственной измене. Отмечалось, что в тексте ни разу не упоминается Роскосмос и период работы обвиняемого в госкорпорации.

Как писал NEWS.ru, в постановлении сказано, что Сафронов в 2021 году был привлечён к «негласному сотрудничеству представителем иностранного государства — разведывательной службы Чешской Республики — подконтрольной спецслужбам США». После этого бывший журналист якобы приступил к выполнению задания. Пять лет спустя ему якобы было поручено собрать информацию о военно-техническом сотрудничестве РФ в Африке и действиях страны на Ближнем Востоке.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент РФ Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.